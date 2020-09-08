Лукашенко назвал истинную цель организаторов протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию истинной целью тех, кто стоит за организацией протестных акций в республике. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Роман Бабаян.

По словам Лукашенко, за организацией протестов стоят американцы, которые «целят в Россию». Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться.

Ранее Лукашенко пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока. Глава республики напомнил, что в послании народу и парламенту перед президентскими выборами он заявил, что россияне стали называть белорусов не братьями, а партнерами. Как утверждает Лукашенко, его услышали «и в Кремле, и везде». «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то "жиманул" на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок», — подчеркнул белорусский лидер.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю подряд, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, жестко разгонявших первые протесты и пытавших заключенных. Действующий президент Лукашенко считает, что протест проплачен и организован Западом, а люди сами бросались на ОМОН.