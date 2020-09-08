Лукашенко объяснил отказ от переговоров с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отказ от переговоров с Координационным советом (КС) оппозиции. Выдержку из интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Роман Бабаян.

По словам белорусского лидера, он «даже не знает, кто эти люди». «Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Белоруссии и белорусского народа», — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что основа программы КС — это разрыв связей с Россией, введение платных медицины и образования и разрушение промышленности страны. «По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Белоруссия 20 лет назад, а часть это забыла!» — посетовал он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты, люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента, освобождения всех, кто был задержан за участие в митингах против власти, а также наказания для силовиков, жестко разгонявших первые протесты и пытавших заключенных. Лукашенко считает, что протест проплачен и организован Западом, а люди сами бросались на ОМОН. Требования протестующих отстаивает Координационный совет оппозиции.

По факту создания совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.