Кремль отреагировал на утверждения бывшего адвоката Трампа про Путина

Утверждения бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна о президенте России Владимире Путине — это очередная утка, за счет которой он хочет добавить популярность своей книге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков отреагировал на слова Коэна о том, что Трамп назвал Путина диктатором, царем и богатейшим человеком в мире, указанные в его книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Представитель Кремля отвечал на вопрос, верит ли он, что американский президент мог так отзываться о российском коллеге.

6 сентября стало известно, что в своей книге Коэн в том числе писал, что американскому президенту нравится, как его российский коллега управляет страной. По словам Коэна, Трамп указывал, что Путину удалось «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как собственной компанией». Автор книги также рассказал, что Трамп якобы планировал подарить Путину апартаменты в башне «Трамп-Тауэр». Выход книги запланирован на 8 сентября.

В ноябре 2018 года Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. В том же году он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае 2020 года его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого его нередко замечали в общественных местах и отправили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.