Бывший адвокат Трампа обвинил его в способности развязать войну ради власти

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обвинил американского лидера в способности развязать войну ради сохранения власти. Об этом сообщает NBC News.

«Дональд Трамп сделает все, что угодно, чтобы победить. Я думаю, что это включает махинации с бюллетенями. Он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности», — сказал адвокат. Он рассказа, что больше всего боится, что в этом году транзит власти получится не мирным.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

8 сентября выходит книга Коэна «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

В ноябре 2018 года Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. В том же году он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае 2020 года его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого его нередко замечали в общественных местах и отправили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

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