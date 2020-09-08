Трамп обвинил Пентагон в желании воевать ради счастья оружейных компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное руководство стремится вести войны для того, чтобы способствовать обогащению военно-промышленного комплекса страны. Выступление главы государства опубликовал Белый дом в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, руководители в Пентагоне не хотят ничего кроме войн, потому что стараются осчастливить оружейные компании. При этом президент отметил, что солдаты, в отличие от генералов, напротив, любят его.

Американский лидер также подчеркнул, что под его руководством США выходят из бесконечных войн. Трамп пояснил, что именно благодаря его усилиям было разгромлено «Исламское государство» (запрещено в России). В то же время, по мнению главы США, кандидат от Демократической партии на выборах президента Джо Байден в свое время отправил молодых людей «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».

Ранее Трамп заявил, что войска международной коалиции покинут Ирак в течение трех лет. Американский лидер отметил, что коалиция уже вывела большую часть контингента, в результате чего там осталось небольшое число военных. Также отмечается, что Вашингтон и Багдад договорились о формировании специальной группы, которая займется вопросом передислокации сил коалиции вне Ирака.