В США раскрыли отношение Трампа к Путину

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн раскрыл отношение американского лидера к его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он написал в своей книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трамп», передает The Washinpton Post.

Отмечается, что Трампу нравится Путин и то, как он управляет страной. По словам Коэна, главе Белого дома нравилось то, что российскому лидеру удалось в«зять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией».

Еще одной причиной симпатии к главе России является любовь Трампа к деньгам — он считал Путина «богатейшим человеком мира», пишет Коэн. Американский лидер планировал подарить президенту России апартаменты в башне «Трамп-Тауэр».

В ноябре 2018 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. В том же году Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого его нередко замечали в общественных местах и отправили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.