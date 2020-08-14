Бывший адвокат Трампа рассказал о его связях с Россией

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге и пообещал рассказать, какие связи американский лидер якобы имел с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Коэн пообещал рассказать, как Трамп якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России. По его словам, половина американцев считала, что президента США контролировала Россия, а сторонники Трампа считали скандал с Москвой «охотой на ведьм, придуманной демократами». «Обе стороны ошибались», — написал Коэн.

По мнению юриста, Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких методов, какими представляли себе его очернители. Как считает Коэн, делать все, чтобы победить, всегда было моделью поведения Трампа и его образа жизни.

Свою книгу бывший адвокат президента назвал «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трамп». Она должна выйти 8 сентября.

В ноябре 2018 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. В том же году Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого его нередко замечали в общественных местах и отправили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.