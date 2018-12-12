Адвокат Трампа получил три года тюрьмы

Бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к тюремному сроку продолжительностью в три года за незаконные сделки и ложь перед Конгрессом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судья Уильям Поули осудил Майкла Коэна после того, как 29 ноября тот признался, что в 2017 году солгал специальному сенатскому комитету по вопросам разведки о связях Трампа с Россией во время его президентской кампании. В частности, речь шла о намерениях построить Trump Tower в Москве. За это юрист получил два месяца в тюрьме.

Еще почти три года заключения Коэн получил за то, что потратил средства, выделенные на президентскую кампанию Трампа, на то, чтобы заплатить за молчание бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал — обе женщины якобы имели связь с Дональдом Трампом. В этом юрист сознался еще в августе 2018 года.

Сам Дональд Трамп назвал ложью слова своего бывшего адвоката и отверг все обвинения в свой адрес.

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