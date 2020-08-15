Бывший сотрудник ФБР решил признаться в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит решил признать вину в подлоге при расследовании дела о предположительной связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями. Об этом сообщает Associated Press.

Обвинение утверждает, что Клайнсмит подменил данные об экс-советнике кампании Трампа Картере Пейдже, за которым долгое время велась слежка. В ФБР его подозревали в связях с Россией. Клайнсмит намерен полностью признать свою вину перед судом в единичном случае подлога.

Ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге и пообещал рассказать, какие связи американский лидер якобы имел с Россией. Коэн пообещал рассказать, как Трамп якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России. По его словам, половина американцев считала, что президента США контролировала Россия, а сторонники Трампа считали скандал с Москвой «охотой на ведьм, придуманной демократами».

18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.