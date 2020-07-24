Стало известно о слежке ФБР за Трампом и его сторонниками

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводило традиционный контрразведывательный брифинг для президента США Дональда Трампа только для того, чтобы собрать дополнительную информацию о его предвыборном штабе. Об этом стало известно из рассекреченных документов, попавших в распоряжение газеты The Washington Times.

Сведения указывают на то, что на брифинге 2016-го, который проводился на тот момент для кандидата от Республиканской партии Трампа, сотрудники ФБР просто устроили слежку за ним и его сторонниками. Это проходило в рамках расследования о предположительных связях нынешнего главы Белого дома с Россией: оно получило кодовое название «ураган перекрестного огня» (Crossfire Hurricane). Газета подчеркивает, что республиканцу не говорили о настоящих целях брифинга: информацию о его штабе собирали втайне.

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ФБР проводит брифинги по вопросам нацбезопасности для официальных кандидатов в президенты еще до выборов. На них представителей партий вводят в курс событий на мировой арене.

18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

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