Лукашенко пообещал вступить в войну в случае нападения Запада на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна вступит в войну в случае нападения Запада на Россию. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности ОДКБ в нашем и союзном государстве — запад, это наша зона ответственности), белорусская армия — 60 тысяч штыков, 65, — она вступает в войну», — сказал Лукашенко.

Российская группировка в таком случае поддержала бы белорусскую армию и вместе с ней отражала агрессию на западном направлении, продолжил он. «Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию», — сказал Лукашенко.

Ранее в том же интервью он заявил, что если Белоруссия вступит в НАТО, то превратится в театр военных действий между Россией и Североатлантическим альянсом.

В Белоруссии месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Он заявлял, что за происходящим стоит Запад, у границ разворачиваются войска НАТО. Но если за рубежом «дернутся», то Москва и Минск могут задействовать совместную военную группировку.