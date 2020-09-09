Лукашенко назвал последствия вступления Белоруссии в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ назвал последствия выхода страны из ОДКБ и вступления в НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, Белоруссии придется покупать у России оружие по мировым ценам. «Если Россия еще тебе продаст, — продолжил он. — Ну а потом, Россия продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете там требования: немедленно натовское вооружение». НАТО же поставит Минску хлам, уверен Лукашенко.

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Он добавил, что Москва не будет «спокойно смотреть» на вступление Белоруссии в НАТО, поскольку россиянам «не очень приятно, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском». «И во что мы превратим Беларусь? Театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы это хотим?» — заявил Лукашенко.

В августе разгорелся скандал вокруг программы белорусской оппозиции. На сайте экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской появилось сообщение, что ее соратники вместе с экспертами разработали предложения, они находятся на сайте reformby.com. Там говорилось, что материалы созданы на основе «Реанимационного пакета реформ», который можно найти по адресу zabelarus.com. Среди основных пунктов был выход из интеграционных объединений с участием России. Позже zabelarus.com заблокировали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в желании разорвать связи с Россией. В самой оппозиции открестились от этих планов и заявили, что Лукашенко обмануло окружение.