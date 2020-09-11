Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Дату приезда главы республики назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 сентября.

По словам Пескова, это будет рабочий визит, у Лукашенко будет общение с российским коллегой Владимиром Путиным. «Подписание документов, пресс-конференции или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется», — уточнил он.

9 сентября пресс-секретарь президента России рассказал, что помимо прочего лидеры двух стран обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией и вопросы интеграции.

В начале месяца Лукашенко объявил о решении наболевших вопросов в отношениях с Россией. При этом, по его словам, окончательно все прояснится во время его визита в российскую столицу.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протесты. Демонстранты не верят результатам подсчета голосов и требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации демонстраций Запад, а протестующих называет овцами.