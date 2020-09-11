Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи, белорусский лидер прилетит в Россию 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудят совместные проекты в энергетике.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что подписание документов, пресс-конференции или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется.

9 сентября Песков рассказал, что помимо прочего лидеры двух стран обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией и вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

В начале месяца Лукашенко объявил о решении наболевших вопросов в отношениях с Россией. При этом, по его словам, окончательно все прояснится во время его визита в российскую столицу.