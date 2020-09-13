Стало известно возможное мнение Путина насчет судьбы Лукашенко

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению главы республики Александра Лукашенко. Возможное мнение российского лидера насчет судьбы белорусского коллеги сообщает Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.

Российское руководство было озадачено масштабами протестов в соседней стране, однако Москва выступает против смены власти через уличные протесты, а потому будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, пишет агентство.

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков.

Между тем Владимир Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися. В направленной Лукашенко телеграмме он выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений. Также Путин сообщил о создании в РФ резерва силовиков для помощи Белоруссии.

По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными и анонсировал санкции в отношении 20 высокопоставленных чиновников Белоруссии.