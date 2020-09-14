Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, его самолет приземлился в аэропорту Адлера. Об этом сообщает издание БЕЛТА в понедельник, 14 сентября.

Лидеры двух стран встретятся в резиденции «Бочаров ручей». Журналистов там не будет, переговоры пройдут в формате «один на один».

Президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике. Подписания документов не планируется.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты требуют проведения честного голосования.