Тихановская призвала всех белорусов вступать в Координационный совет оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет (КС) оппозиции. Видеообращение Тихановской и ее доверенного лица, члена президиума КС Ольги Ковальковой опубликовано в Telegram-канале «Пул Первой».

Тихановская и Ковалькова заявили, что совет был создан для восстановления законности и выхода из политического кризиса. Большинство членов его президиума либо брошены за решетку, либо покинули страну. Однако КС продолжает работать, поскольку остановить «солидарность и стремление народа к правде и справедливости» невозможно.

«Мы призываем вас поддержать Координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму», — сказала Тихановская.

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Ковалькова напомнила, что КС выступает за признание недействительными президентских выборов 9 августа, проведение нового голосования по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней, прекращение политических репрессий и привлечение к ответственности виновных в них.

Тихановская заверила, что совет действует в рамках закона и не делит людей по языковому или религиозному признаку.

В настоящий момент единственным членом президиума КС, находящимся в Белоруссии на свободе, осталась лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. 9 сентября к ней в квартиру пытались попасть неизвестные, поддержать писательницу приехали европейские дипломаты.

Согласно данным ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10 процентов голосов, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые идут уже пятую неделю.