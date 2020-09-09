В квартиру Алексиевич пытались попасть неизвестные

Член президиума Координационно совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сообщила, что к ней в квартиру пытались попасть неизвестные. Об этом в среду, 9 сентября, пишет «Комсомольская правда в Беларуси».

Утром ей звонили в дверь, а также на телефон с неизвестных номеров. «Мне с самого утра тут трезвонят. Меня предупредили, что там два бусика без номеров и куча тихарей», — рассказала Алексиевич журналистам.

В квартиру к писательнице приехали европейские дипломаты, чтобы защитить ее. Речь идет о послах Литвы, Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран, сообщает Delfi. «Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции, — рассказал литовский посол Андрюс Пулокас. — Мы решили, что [Алексиевич] может грозить задержание».

Кроме того, у дома писательницы собрались около 50 человек: журналисты и граждане, решившие поддержать ее. Во дворе появилась милицейская машина.

Ранее сообщалось, что Алексиевич оказалась последним членом президиума совета, находящимся в Белоруссии на свободе. Она заявила, что не собирается уезжать из страны. Задержанная ранее лидер оппозиции Мария Колесникова находится в СИЗО.