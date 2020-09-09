Марию Колесникову арестовали и доставили в СИЗО

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Tut.by.

В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления Следственного комитета [Александр] Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сообщил журналистам отец оппозиционного политика Александр Колесников.

Ранее штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщил, что из нескольких анонимных источников поступила информация о нахождении Колесниковой в Мозырском пограничном отряде. В Координационном совете добавили, что адвокаты пытаются выяснить ее местонахождение.

Вместе с тем неизвестные в гражданской одежде и масках пришли в дом Колесниковой на проспекте Независимости в Минске. По их словам, в квартире политика проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана. Вскоре стало известно, что Колесникова не дала вывезти себя из страны и для этого порвала свой паспорт. Президент Александр Лукашенко посчитал, что она собиралась бежать из страны, но ее выбросили из машины собственные соратники.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.