Лукашенко заявил Путину о выдержанном уроке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о выдержанном уроке, говоря о политическом кризисе в республике. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Вы доказали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено возле них бряцать оружием», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба? «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?

Он добавил, что происходящее в Белоруссии необходимо обсудить в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. «Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам», — выразил уверенность глава государства.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, затронут тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, совместные проекты в энергетике.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам «цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.