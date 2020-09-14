Путин и Лукашенко начали переговоры один на один

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи в формате один на один, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Это первая личная встреча лидеров двух стран после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике продолжаются массовые протесты.

Как ранее уточнил пресс-секретарь российского лидера, переговоры, которые проходят в резиденции «Бочаров ручей», продлятся «сколько потребуется». Мероприятие проходит без журналистов, заявлений для прессы не запланировано. Среди прочего Путин и Лукашенко обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, совместные проекты в энергетике.

Накануне СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщили, что Владимир Путин считает, что протестные акции в Белоруссии не приведут к свержению Александра Лукашенко.