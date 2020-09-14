Песков описал продолжительность встречи Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлятся «сколько потребуется». Так на вопрос о продолжительности встречи ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что переговоры лидеров двух стран еще не начались. «Переговоры Путина и Лукашенко начнутся, как планируется, около 14.00», — сказал Песков.

Ранее в понедельник сообщалось о прибытии белорусского лидера в Россию, его самолет приземлился в аэропорту Адлера. Переговоры пройдут в резиденции «Бочаров ручей» в формате «один на один», заявлений для прессы не будет.

Президенты обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. Митингующие требуют отставки президента и проведения честного голосования.