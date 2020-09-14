Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

В ходе переговоров с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, у стран очень глубокая кооперация по многим отраслям. По словам Путина, России и Белоруссии следует восстанавливать товарооборот, упавший весной и летом, в период распространения коронавирусной инфекции.

Материалы по теме Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем? «Просто так не уйду» Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко

Президент России заметил, что у него есть много предложений по решению проблем, а также назвал идею начать работу по новой конституции Белоруссии логичной и своевременной. Вместе с тем он подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, без каких-либо подсказок со стороны.

Путин стал первым иностранным лидером, с которым Лукашенко встретился после президентских выборов 9 августа. С того момента в республике больше месяца не утихают акции протеста. Их участники уверены, что голосование полностью сфальсифицировано, а победу в нем одержала Светлана Тихановская.

Российский кредит нужен Минску для поддержания курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают иностранную валюту и выводят деньги из банков.

В декабре 2013 года на фоне массовых протестов на Украине Путин в ходе переговоров с Виктором Януковичем, на тот момент президентом Украины, согласился предоставить республике кредит в размере 15 миллиардов евро через покупку евробондов. После первого переведенного транша в размере трех миллиардов долларов Янукович бежал из страны. Новые власти возвращать средства отказались, разбирательства по этому займу продолжаются в Лондоне.