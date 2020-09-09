Лукашенко назвал жертв пыток силовиков «урками» с нарисованными синяками

Большинство людей, которые попали в известный пытками заключенных изолятор в Минске, были агрессивными и сами бросались на охранников. Об этом заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, которое опубликовано в YouTube-канале RT.

По словам главы государства, в изолятор на улице Окрестина привозили маргинальный контингент, многократно судимых людей, которых он назвал бы «урками». «И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60 процентов, ринулись на этих ребят (сотрудников изолятора — прим. «Ленты.ру»), и конечно они им ответили», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что синяки у заключенных прошли, а некоторые силовики до сих пор лежат «переломанные». Кроме того, подчеркнул Лукашенко, прессе в основном показывали жертв пыток с нарисованными синяками. «Сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать», — сказал президент.

Лукашенко также считает, что сотрудники ОМОНа не участвовали в избиениях, а «защитили не только страну, но и меня», поэтому осудить их он не может.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Одним из главных требований недовольных, помимо отставки всего руководства страны и проведения повторных выборов президента, является привлечение к ответственности силовиков, участвовавших в жестоких разгонах первых митингов и пытках заключенных.

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы этих событий и люди, получившие различные травмы во время задержаний, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. 1 сентября ООН заявила, что в Белоруссии зафиксированы сотни случаев пыток и жестокого обращения с людьми только в первый день протестов 9 августа, тогда как жестокие разгоны с применением спецтехники продолжались до 12 августа включительно. Всего в первые дни были задержаны порядка семи тысяч человек, четверо — погибли.