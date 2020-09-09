Лукашенко пообещал «ягодки» в новой части «разговора Варшавы и Берлина»

Разведка Белоруссии располагает еще одной, неопубликованной частью разговора Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил действующий президент страны Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, его слова в прямом эфире пересказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, его цитирует РИА Новости.

«Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — пообещал Лукашенко, когда рассказывал, что есть неопубликованные материалы. Он добавил, что полная версия записи уже передана главе ФСБ России Александру Бортникову, и для ее прослушивания потребуется его разрешение.

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Ранее сообщалось, что Лукашенко в интервью подтвердил подлинность этих записей. По его словам, ее перехватили специалисты радиоэлектронной разведки в Гродно, которые считают, что в переговорах также участвовали представители США.

Белоруссия 4 сентября передала России записи, которые, по утверждению Минска, являются переговорами Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным и свидетельствуют о фальсификации его дела в Германии. В Польше и ФРГ уже опровергли эти заявления. В Кремле подчеркнули, что оценивать подлинность таких записей могут только спецслужбы.

На записи, опубликованной белорусским телевидением, якобы представитель Берлина говорит, что «на войне все средства хороши» и что «нужно отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину совать нос в дела Беларуси», а предполагаемый представитель Варшавы жалуется, что Лукашенко «оказался крепким орешком» и развить протесты пока не получается. Этот разговор вызвал множество шуток и уже стал предметом пародий.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».