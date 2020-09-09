Минск пересмотрит отношения с поддерживающими белорусские протесты странами

Отношения со странами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру, заявили «Известиям» в парламенте республики.

Глава международного комитета белорусской Палаты представителей Андрей Савиных отметил, что Минск видит координацию и финансовую поддержку протестных настроений в республике со стороны Запада. «Иногда эта поддержка переходит черту разумного, генерируя тем самым протесты ради выгоды. Мы не можем не обращать на это свое внимание», — сказал он. Савиных добавил, что эти действия не останутся без соответствующей реакции.

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В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными, добавил он. Лукашенко также рекомендовал Западу заняться своими проблемами: «Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции и ужасных беспорядков в США».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.

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