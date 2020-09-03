В США сравнили протесты в Белоруссии и других бывших республиках СССР

В США сравнили протесты в Белоруссии с митингами в других бывших республиках СССР: их отличает доминирование «традиционного флага». Такое мнение выразил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Грузии, Армении, Молдавии, а также на Украине использовали флаги ЕС и другие национальные флаги.

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«Одной из самых поразительных особенностей этого протеста по сравнению с протестами, которые мы видели в других постсоветских странах, является белорусский флаг, который доминирует на каждой акции протеста — бело-красный традиционный флаг», — заявил дипломат.

Кент отметил, что это белорусский дискурс. «Вступают в игру чувства социальной сплоченности и единодушия в тот момент, когда белорусы встали, вышли на улицы мирно и вежливо, собирая мусор, просили, чтобы их голос был услышан», — добавил он.

Бело-красно-белый флаг был государственным в Белоруссии в 1991-1995 годах. Затем на референдуме большинство проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Бело-красно-белый флаг активно используют участники массовых протестов, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что флаг связан с нацистами.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.