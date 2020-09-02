Бывший президент Польши объяснил цели Путина в Белоруссии

Бывший президент Польши Александр Квасьневский рассказал, какие, по его мнению, цели у лидера России Владимира Путина в Белоруссии. В интервью BBC News он обозначил два приоритета российского президента.

Первая цель — восстановить зону влияния в Евразийском экономическом союзе, вторая — снова стать глобальным игроком, утверждает Квасьневский. «Этот элемент восстановления зон влияния — одна из главных движущих сил Путина как президента», — добавил он.

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Квасьневский также считает, что российский лидер не может представить себе ситуации, когда Белоруссия не находится в сфере его влияния. Он объяснил такую позицию тем, что когда-то страны были единым государством. «Это не вопрос нескольких лет, речь идет о тысячелетиях», — подчеркивает бывший президент Польши.

В том же интервью Квасьневский назвал три причины, которые, по его мнению, вызвали протесты в Белоруссии: то, что президент Александр Лукашенко якобы впервые на самом деле проиграл выборы; несогласие молодежи с объявленными итогами выборов; желание белорусов выстроить политические институт как в Западной Европе, Польше и Литве.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов.

Александр Квасьневский занимал пост президента Польши в 1995-2005 годах.