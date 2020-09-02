Бывший президент Польши объяснил неверие Путина в гражданское общество

Бывший президент Польши Александр Квасьневский раскрыл содержание переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает BBC News.

«Путин лично мне объяснял, что в России не может быть гражданского общества западного типа, поскольку у России нет традиций. (...) А я ему отвечал: "Слушайте, если не начать этот процесс, то у вас и традиции не появятся"», — отметил бывший лидер Польши.

По его словам, президент России верит, что авторитарная, иерархическая система гораздо больше подходит России из-за масштабов страны, ее истории и культуры. В этой связи Квасьневский считает, что при Путине в России не может развиваться гражданское общество и демократия. Кроме того, российский лидер якобы очень не хочет подобного в Белоруссии и на Украине.

При этом Квасьневский также назвал три причины, которые, по его мнению, вызвали протесты в Белоруссии. Среди них — то, что президент Александр Лукашенко якобы впервые на самом деле проиграл выборы, несогласие с объявленными итогами молодежи и желание белорусов выстроить политические институты как в Западной Европе, Польше и Литве.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов. Первые акции жестко разгонялись.

Квасьневский занимал пост президента Польши в 1995—2005 годах.