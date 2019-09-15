Бывший президент Польши дал совет Зеленскому

Имидж Украины может пострадать в случае, если новая власть в лице президента Владимира Зеленского будет политически преследовать бывшего главу государства Петра Порошенко. Таким мнением поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью «Би-би-си Украина».

Политик отметил, что виновные, вне зависимости от своего статуса, действительно должны отвечать перед законом, однако это должно происходить «независимо и прозрачно».

«Не может быть политических решений. (...) Это плохо. Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что Зеленскому, таким образом, следует воздержаться от реваншизма. Если украинский президент «будет делать, что хочет, потому что это реванш», это отрицательно скажется, прежде всего, на нем самом и на его имидже «молодого человека, который смотрит в будущее (...) и хочет творить современную демократическую страну».

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Квасьневский предположил, что мировое сообщество непременно отреагирует на начало такого «политического спектакля», так как, по его словам, Порошенко был уважаемым партнером многих европейских лидеров, которые «не будут просто сидеть и смотреть» на происходящее.

На Украине Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. В трех из них он проходит как свидетель. Бывшего главу государства подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях. Официальные объявления экс-президенту пока предъявлены не были.

5 сентября президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции. По его словам, оппозицию поддерживает значительная часть украинских избирателей, что подтверждается результатами последних парламентских выборов. Кроме того, представители оппозиционных партий не нарушают закон и «не бегают по площадям», заявил российский лидер.

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