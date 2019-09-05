Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

«Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится», — отметил Путин.

По его словам, оппозиция пользуется доверием значительного числа украинских избирателей, что было подтверждено на последних парламентских выборах. Кроме того, представители оппозиционных партий работают в рамках конституции, «не бегают по площадям» и не требуют невозможного, считает президент. «На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», — подчеркнул он.

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Также на форуме во Владивостоке зашла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» якобы получает иностранное финансирование. Путин сказал, что не слышал этих слов. «Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина [Петра] Порошенко», — добавил президент.

1 сентября Зеленский заявил, что у него есть вопросы к источникам финансирования партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. Также глава государства отметил, что у властей имеются вопросы о том, кто является истинным руководителем данной парламентской партии.

На Украине Виктор Медведчук и еще один лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович считаются пророссийскими политиками, поскольку регулярно контактируют с российскими официальными лицами по тем или иным вопросам и часто посещают Москву для переговоров, что вызывает вопросы у их политических оппонентов в Киеве. 5 сентября Медведчук принял участие в работе Восточного экономического форума.

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