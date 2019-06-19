Россия указала Зеленскому на повторение ошибок Порошенко

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов призвал новые украинские власти отойти от ошибочного курса предшественников. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению Грызлова, действия президента Владимира Зеленского расходятся с постулатами, заявленными в ходе избирательной кампании. Он считает, что граждане Украины рассчитывали на положительные перемены, которые не произошли после выборов.

«Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет», — заявил он журналистам.

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Последние заявления киевских властей (не уточняя, какие именно — прим. «Ленты.ру») Грызлов счел подтверждением тому, что «Киев не проявляет никакой готовности выполнять свои обязательства по минским договоренностям» и уклоняется от их реализации.

«Хотел бы призвать киевские власти не повторять ошибки и преступления своих предшественников, не наступать на те же грабли», — резюмировал Грызлов.

18 июня Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант окончания войны в Донбассе. По словам президента, первым шагом мог бы стать обмен пленными и удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать этот конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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