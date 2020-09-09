Лукашенко передал ФСБ «переговоры Варшавы и Берлина» о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал «запись переговоров Германии и Польши» об Алексее Навальном главе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову. Об этом сообщил главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в Telegram-канале радиостанции.

Лукашенко рассказал, что белорусскими журналистами был опубликован только фрагмент записи разговора. Полная версия была передана российской стороне. Неопубликованная часть в такой же степени удивит общество, выразил уверенность президент.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — рассказал Бабаян, который накануне участвовал в интервью Лукашенко российским СМИ.

Лукашенко утверждает, что запись разговора о российском оппозиционере является подлинной, она была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки, которую развернули в Гродно. Белорусские специалисты считают, что в разговоре участвовали американцы, рассказал Бабаян.

О том, что Белоруссия передала России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном, сообщалось 4 сентября. «Не нам судить о полезности и ценности данной записи. Оценивать ее — это работа специальных служб, что они и делают», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Польша опровергла сообщения о телефонном разговоре. В Германии утверждения Лукашенко назвали неправдой.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа оппозиционера транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что Навального отравили ядом группы «Новичок».