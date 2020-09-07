Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло якобы перехваченный Белоруссией «разговор Варшавы и Берлина», связанный с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — ответили на запрос агентства во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».

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