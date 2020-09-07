Германия назвала фикцией перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

В правительстве Германии назвали фиктивным «разговор Варшавы и Берлина» о госпитализации Алексея Навального, якобы перехваченный Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Берлин еще на прошлой неделе был уверен, что утверждения Лукашенко о перехвате — ложные. «Транскрипт не изменил наше мнение», — отметили в кабмине ФРГ.
До этого Польша также опровергла подлинность упомянутого разговора.
Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.
В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».