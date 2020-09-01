В ООН заявили о сотнях случаев пыток в Белоруссии

Эксперты ООН в области прав человека заявили, что им известно о сотнях случаев пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Задокументировано 450 случаев «пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы» после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Заявление подписали 13 экспертов.

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Имеются сведения о «насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие», отмечается в документе. В ООН также рассказали, что местонахождение и состояние как минимум шести человек неизвестно их родственникам. Это вызывает тревогу в организации. При этом большинство людей, пропавших без вести, найдены, подчеркнули в ведомстве.

Авторы заявления, в числе которых спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер, а также его коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений — Ирэне Кхан, свободу собраний — Клеман Ньялетсосси Вуль и другие, призвали власти Белоруссии прекратить все нарушения прав человека «и положить конец атмосфере безнаказанности».

В ООН также призвали наказать виновных в жестоком обращении с задержанными и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что за происходящим стоят США и Европа. По его словам, Запад решил «подтянуть» Белоруссию к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина. «Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — говорил Лукашенко.