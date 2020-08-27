Лукашенко допустил использование протестующими гранат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что протестующие начнут использовать гранаты. Об этом он заявил на совещании 27 августа, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, граждане устали от происходящего. «Люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты», — заявил он.

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Белорусский лидер утверждает, что вокруг Белоруссии «сформировались группировки», которые готовы приехать в страну и «разжечь этот пожар». «Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», — заверил он.

Лукашенко также заявил, что против Белоруссии идет гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны около семи тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях и пытках в изоляторах. Лукашенко заявлял, что за происходящим в Белоруссии стоят США и Европа.