Лукашенко сравнил протестующих белорусов с фашистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестующих белорусских мужчин с фашистами. Об этом он заявил в интервью российским журналистам, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«У нас мужики стали прятаться за женщин и детей. Это как было 75-80 лет назад, как фашисты, которые вперед пускали женщин», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что никуда не собирался и не собирается бежать из страны: «Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал, и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут».

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.