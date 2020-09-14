Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи поддержал идею изменить конституцию республики. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости в понедельник, 14 сентября.

«Знаем о предложении начать работу по конституции Белоруссии, считаю это логичным и своевременным», — сказал российский лидер.

Путин также выразил мнение, что белорусы должны самостоятельно, «без подсказок извне» разобраться в сложившейся ситуации в стране. «Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ», — подчеркнул Путин на встрече с Лукашенко.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции «Бочаров ручей», заявлений для прессы не запланировано. Ранее сообщалось, что они затронут тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, совместные проекты в энергетике.

Внести изменения в основной закон России Владимир Путин предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. В ходе общероссийского голосования большинство граждан (77,92 процента) поддержали предложенные поправки. Среди изменений — приоритет российского законодательства над международным, право действующего президента переизбираться на новый срок.