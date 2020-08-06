Лукашенко заявил о невозможности удара по Украине со стороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военный удар по Украине с белорусской стороны невозможен. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Он рассказал, что еще в 2014 году пообещал тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, что российские войска никогда не атакуют Киев с белорусского направления. Лукашенко подтвердил, что «с оружием россияне никогда не придут на Украину».

«У меня внутри — это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил украинское руководство в потере страной Крыма. «Разве так защищают свою землю? Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — сказал он.