Лукашенко счел Донбасс ненужным России и Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Донбасс ненужным России и Украине. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Он счел регион «пятым колесом в телеге российской внешней политики». Белорусский лидер также подчеркнул, что ему очень жаль людей, которые страдают от военных действий. Он уверен, что Россия, Украина и Белоруссия должны втроем решить вопрос Донбасса «по-братски».

«Мы втроем, мы родные, никому мы нигде не нужны. Мы не должны были к этому прийти — к этой драке. А если пришли, мы давно должны были решить этот вопрос», — сказал Лукашенко.

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.