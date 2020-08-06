Лукашенко обвинил украинское руководство в потере Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинское руководство в потере страной Крыма. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

По его словам, в 2014 году власти Украины в лице исполняющего обязанности президента Александра Турчинова повели себя безалаберно. Белорусский лидер считает, что Киев должен был занять жесткую позицию.

«Разве так защищают свою землю? Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — заявил Лукашенко.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.