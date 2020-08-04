Белоруссия пообещала адекватно реагировать на угрозу ее государственности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал, что Минск будет адекватно реагировать в случае появления угрозы государственности республики во время президентской избирательной кампании. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с литовским коллегой Линасом Линкявичусом, передает ТАСС.

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Макей подчеркнул, что руководство Белоруссии заинтересовано «в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне». Все действия внутри страны будут оцениваться «исключительно через призму соответствия национальному законодательству».

При этом власти «будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии», подчеркнул глава МИД.

Ранее президент Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что сегодня миллионы людей в постсоветских республиках смотрят на «многострадальную Белоруссию» и задаются вопросом: смогут ли белорусы «выдержать в гибридной схватке».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых Минск назвал участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и обвинил в подготовке массовых беспорядков. Белорусские власти утверждают, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций.