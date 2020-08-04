Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня».

По словам Лукашенко, «миллионы изумленных и заинтересованных глаз» в постсоветских республиках сегодня обращены к «многострадальной Белоруссии». В их взглядах один вопрос: смогут ли белорусы «выдержать в этой гибридной схватке, в этой войне». Люди понимают, что «если белорусы рухнут, следующими будут они», подчеркнул президент.

«Все стрелы ядовитые, ковидные направлены сегодня против Лукашенко: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет», — добавил он.

Ранее Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками, которые ничего не понимают.