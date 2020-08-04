Лукашенко рассказал о вовлечении молодежи в политические игры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту рассказал о вовлечении молодежи в «политические игры». Трансляция доступна на YouTube.

По словам Лукашенко, в независимой Белоруссии выросло поколение свободомыслящих и небезразличных граждан. «Именно на чувстве справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс», — заявил он.

Для этого, отметил белорусский лидер, используются картинки и видеоролики в соцсетях. Например, «Не будь рабом», «Мы народ, а не народец», «Не дай украсть свой голос».

Лукашенко призвал молодежь учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. «Поэтому прошу: сохраняйте рассудок холодным, под каким бы предлогом вас ни вовлекали в политические игры», — заключил он.