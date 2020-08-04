Лукашенко призвал белорусов доверять избранной власти

В отличие от Запада, где пока приедут врачи и уже не остается ни одного живого человека в домах престарелых, власти Белоруссии спасли людей от коронавируса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.

«Нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти, если вы ее избрали», — заявил он.

Ранее Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

В июле президент Белоруссии рассказал о победе над коронавирусом в стране. По его словам, население продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. Борьба с пандемией обошлась бюджету республики почти в полмиллиарда рублей (14,8 миллиарда российских рублей).