В Белоруссии прошли новые задержания по делу о массовых протестах

В рамках уголовных дел, возбужденных после массовых протестов в Минске 14 июля, прошли новые задержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правозащитники уточняют, что задержаны как минимум 13 человек. Их обвиняют в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, насилии в их отношении и в нарушении общественного порядка.

Ранее в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал моментально пресекать попытки нападения на силовиков. Он заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били сотрудников правоохранительных органов ногами. По словам президента, такого ни в коем случае допускать нельзя. «А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

В Белоруссии проходили акции протеста, вызванные арестом и недопуском оппозиционных кандидатов на президентские выборы. Некоторые митинги заканчивались стычками с ОМОНом. После одной из акций были задержаны около 300 человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.