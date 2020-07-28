Лукашенко приказал не нянчиться с обижающими силовиков белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он рассказал, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где белорусы нападают на милицию и некоторые из них бьют силовиков ногами.

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал Лукашенко, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию воинских подразделений во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.

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