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Главная соперница Лукашенко выступила против союза с Россией

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила против интеграции с Россией. Об этом главная соперница президента Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах заявила в интервью «Медузе».

«Я считаю, что Белоруссии не нужно Союзное государство. Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять», — сказала политик.

По ее мнению, Белоруссия и Россия «и так дружат», поэтому Минску и Москве необходимо развивать экономические отношения на равных условиях в интересах обеих стран.

Тихановская отметила, что независимость является для объединенной оппозиции абсолютной ценностью: «Мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны».

Она добавила, что белорусы очень заинтересованы в том, чтобы «Россия была демократическим цивилизованным государством».

Ранее 27 июля была опубликована предвыборная программа Тихановской. В ней политик выступила за белорусизацию. Тихановская заявила о важности развития образования на белорусском языке. В качестве одной из задач она назвала учреждение национального университета с белорусским языком преподавания в качестве основного.

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