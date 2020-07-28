Войска устроили для Лукашенко показательный разгон протестующих водометами

В Белоруссии внутренние войска МВД устроили для президента Александра Лукашенко показательный разгон протестующих с помощью водометов. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Наша Нiва».

Лукашенко посетил войсковую часть, которая базируется в Минске. Ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты были показаны на телеканале «Беларусь-1». «Тактическое специальное задание — действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий», — говорится в описании сюжета.

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Глава республики приказал моментально пресекать попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов. Президент заявил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, на которой граждане били силовиков ногами. По его словам, такого ни в коем случае допускать нельзя. «А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — заявил Лукашенко командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

В Белоруссии проходили акции протеста, вызванные арестом и недопуском оппозиционных кандидатов на президентские выборы. Некоторые митинги заканчивались стычками с ОМОНом. После одной из акций были задержаны около 300 человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.